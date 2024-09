Katy Perry ha lasciato intendere una curiosa abitudine nei confronti del marito Orlando Bloom in una clip teaser per il suo prossimo intervento nel podcast Call Her Daddy. La pop star ha spiegato alla conduttrice Alex Cooper che se Orlando si occupa delle faccende domestiche, come pulire la cucina e lavare i piatti, viene ricompensato in modo piuttosto speciale, ossia col sesso. Durante l’intervista, Katy ha anche discusso le sue “red flags” in una relazione, dichiarando di non essere più attratta dai narcisisti.

Katy Perry: la ricompensa per Orlando Bloom

Katy Perry si è raccontata senza filtri nel podcast Call Her Daddy, condotto da Alex Cooper. “Se controllo la cucina e la trovo pulita, se hai lavato i piatti e chiuso tutte le porte della dispensa, allora preparati a ricevere un trattamento speciale,” ha spiegato la cantante ridendo. “Questo è il mio linguaggio d’amore. Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso comprarmela da sola. Lava solo i maledetti piatti, e ti ricompenserò,” ha aggiunto con un sorriso.

L’antipatia per i narcisisti

Nel corso dell’intervista, la conduttrice Alex Cooper ha chiesto a Katy Perry se abbia un tipo ideale. “No, semplicemente non sono più attratta dai narcisisti,” ha ammesso la cantante. Quando le è stato chiesto quali siano i “campanelli d’allarme” in una relazione che la porterebbero a dire “non lo sopporto più”, Katy ha risposto: “Chiunque cambi continuamente le carte in tavola o faccia mancare il proprio supporto. Chiunque dica di conoscerti meglio di quanto tu conosca te stessa o semplicemente non aiuti”.

L’amore tra Katy e Orlando

Katy Perry e Orlando Bloom si incontrarono per la prima volta nel 2016. La loro conoscenza avvenne durante un evento del settore e si dice che ci fosse una forte chimica tra loro fin da subito. Dopo alcuni mesi di amicizia e flirt, iniziarono a frequentarsi più seriamente. Il loro rapporto attirò molta attenzione mediatica e la coppia fu avvistata insieme in diverse occasioni. Nonostante qualche pausa nella loro relazione, Katy e Orlando riuscirono a superare le difficoltà e a rafforzare il loro legame. Si fidanzarono ufficialmente nel febbraio del 2019 e successivamente si sposarono in una cerimonia intima. La coppia ha una figlia, Daisy Dove Bloom, nata nel 2020.