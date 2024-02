Heidi Klum, la rinomata top model di 50 anni, continua a incarnare vitalità e fascino con il suo corpo invidiabile e il sorriso radiante. Dal 2019 è felicemente sposata con Tom Kaulitz, membro della famosa band tedesca Tokio Hotel, di 34 anni. Nonostante i quattro figli avuti dalla sua precedente relazione con l’imprenditore italiano Flavio Briatore, 73 anni, Klum ha apertamente condiviso dettagli sulla sua attuale vita con Kaulitz.

Heidi Klum e gli aneddoti piccanti

In una recente apparizione al podcast Call Her Daddy, Heidi Klum ha condiviso alcuni aneddoti della sua vita, esprimendo amore per i figli, il successo e una passione vibrante con suo marito Tom Kaulitz, con cui è sposata da cinque anni.

In modo scherzoso, ha rivelato che la loro intimità è ancora appassionata, trascorrendo ore e ore insieme a letto. Inoltre, ha confessato che lei e Kaulitz trovano modi creativi per rendere la situazione più piccante, sperimentando con giocattoli sessuali.

Heidi Klum e la relazione passata con Briatore

Nel corso della conversazione, è stato inevitabile affrontare il tema della sua relazione passata con Flavio Briatore, con cui ha una figlia di 19 anni di nome Leni, che segue le orme della madre nel mondo della moda.

Klum ha lasciato intendere che la differenza di età con Briatore, quando iniziarono a frequentarsi nel 2003, era significativa, e ha commentato ironicamente che ora lui è “davvero troppo vecchio“. Malgrado questo, sembra che Heidi sia concentrata pienamente sulla sua attuale felicità con il suo Tom.