Heidi Klum: “Ecco come faccio a restare giovane”

Heidi Klum ha svelato con ironia ai fan quale sarebbe il suo segreto per un'eterna giovinezza.

Heidi Klum ha risposto in maniera ironica alle domande dei suoi fan sui suoi segreti di bellezza.

Heidi Klum: il segreto di bellezza

Heidi Klum ha compiuto 49 anni il 1° giugno 2022 e nonostante questo sfoggia una forma fisica invidiabile e la stessa bellezza che l’ha resa una delle modelle più famose e desiderate del mondo.

Attraverso i social la top model ha risposto in maniera ironica ai tanti che le hanno chiesto quale sia il suo segreto per quella che sembra essere una “eterna giovinezza”. “Come faccio a restare giovane? Bevo il sangue di mio marito”, ha risposto ironica la modella ai fan.

La modella è sposata con il cantante dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, che ha 17 anni meno di lei. La differenza d’età tra i due non sembra aver mai rappresentato un problema e a tal proposito lei stessa ha confessato: “Se non fosse per le continue domande sulla mia età, non ci farei nemmeno caso (…) Devi semplicemente vivere una vita felice senza preoccuparti troppo di quello che pensa la gente perché preoccuparti ti farà solo venire più rughe”.

La figlia Leni

Heidi Klum è madre di quattro figli e una di loro, Leni, ha intrapreso come lei la carriera di modella. Leni è nata dalla relazione tra la modella e Flavio Briatore, ma l’imprenditore italiano – che ha mantenuto con lei buoni rapporti – ha deciso di non riconoscere la paternità di Leni.