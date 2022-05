Leni Klum, figlia della top model Heidi e di Flavio Briatore, festeggia i suoi 18 anni. Gli auguri della mamma sono pieni d'amore.

Leni Klum, figlia Heidi e Flavio Briatore, compie 18 anni: gli auguri della mamma

Leni Klum è diventata maggiorenne. Il 4 maggio ha compiuto i suoi 18 anni e li ha festeggiati circondata da palloncini rosa, con una torta bellissima, decorata con tante rose. La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore ha trascorso una giornata speciale, con gli auguri pieni d’amore della sua mamma. La top model 48enne, sposata con Tom Kauliz dal 2019, ha dedicato alla figlia un video speciale in cui viene raccontata la vita della ragazza tramite diversi scatti di vita quotidiana.

Li ha montati come una pellicola appena uscita su Netflix. “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre” ha scritto Heidi Klum.

Il rapporto con Flavio Briatore

Leni è una modella richiestissima. Nel 2020, a soli 16 anni, ha debuttato ufficialmente nel mondo della moda. È la primogenita di Heidi, dopo di lei la top model ha avuto Lou, Johan e Henry, che ha avuto dall’ex marito Seal, il cantante che ha cresciuto anche Leni.

Flavio Briatore è suo padre e recentemente ha rivelato di avere un buon rapporto con lei. “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania. È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta. Il problema della nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles.

Il padre vero che l’ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’, che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno” ha dichiarato.