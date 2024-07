Dopo l’esplosione del pandoro gate, Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni non si sono più mostrati insieme. Possibile che la loro amicizia sia arrivata al capolinea? Il retroscena non lascia spazio a dubbi.

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni: amicizia al capolinea?

Nel docureality dedicato alla sua vecchia famiglia, Chiara Ferragni aveva descritto Fabio Maria Damato come il suo “tutto“. Con l’esplosione del pandoro gate, però, i due non si sono più mostrati insieme e lui ha dato le dimissioni dalle aziende dell’imprenditrice. La loro amicizia è giunta al capolinea? Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, assolutamente no, il loro rapporto “non si è mai rotto”.

Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni: l’amicizia va avanti

Parpiglia ha raccontato che Fabio Maria Damato e Chiara Ferragni, anche se non si fanno vedere insieme, sono in ottimi rapporti. Schivano “foto e selfie“, ma non hanno mai interrotto l’amicizia. Al matrimonio di Diletta Leotta, ad esempio, hanno trascorso gran parte della serata l’uno accanto all’altra. “Hanno dialogato davanti a tutti“, ma non si sono prestati ai flash dei fotografi.

Fabio Maria Damato: il suo futuro senza Chiara Ferragni

Adesso che non lavora più per la Ferragni, cosa farà Damato? Secondo Parpiglia, a settembre aprirà una sua agenzia di comunicazione con l’amico Vincenzo D’Ascanio. Il giornalista ha raccontato: