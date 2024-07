Kekko Silvestre, cantante dei Modà, ha annunciato di volersi prendere una nuova pausa dalla musica, per avere il tempo di capire se se la sente di continuare con questa carriera.

Kekko Silvestre dei Modà si ferma: “Scusatemi, ho bisogno di tempo”

Kekko Silvestre, leader dei Modà, ha annunciato di volersi fermare. Il cantante ha bisogno di prendersi del tempo per capire se portare avanti la sua “attività discografica e di frontman“. L’artista ha spiegato il suo stato d’animo con un post su Instagram. “Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita” ha scritto Kekko, rivolgendosi ai fan della band.

Il cantante ha spiegato che qualche mese fa aveva comunicato la fine dei lavori al nuovo disco e l’inizio di quello che sarebbe potuto essere l’inizio di un percorso live. Kekko, sottolineando di voler essere sincero con i suoi fan, ha poi spiegato di aver bisogno di tempo per capire. “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire…Vi amo. K” sono state le sue parole.

Kekko Silvestre si ferma: la reazione dei fan

Il post di Kekko Silvestre è stato accolto da moltissimi commenti di sostegno da parte dei fan, e non solo. “Forza Kekko siamo tutti con te” ha scritto Francesco Facchinetti. Molti fan hanno implorato il cantante di non abbandonare la musica e altri gli hanno consigliato di prendersi cura di se stesso, apprezzando la sua sincerità. Tante persone hanno voluto sottolineare di aver superato molti momenti difficili proprio grazie alla musica dei Modà.