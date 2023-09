Secondo il canale d’informazione coreano Ytn, si ipotizza che l’incontro tra Vladimir Putin e Kim Jong-un possa aver luogo domani o mercoledì, il 13 settembre. L’ ipotesi non è stata ancora confermata dai diretti interessati ma i media affermano che il leader nordcoreano sia già in viaggio verso la Russia a bordo di un treno privato, diretto a Vladivostok.

L’invito del presidente russo: Vladimir Putin

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accettato l’invito del presidente russo Vladimir Putin per una visita ufficiale in Russia nei prossimi giorni, come confermato dal Cremlino. Durante il suo viaggio, Kim si incontrerà e avrà colloqui con Putin. L’incontro era stato precedentemente indicato dai media occidentali per il 13 settembre. Attualmente, Putin è a Vladivostok per il Forum economico orientale.

Inizialmente, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha scelto di non commentare la possibile visita di Kim Jong-un in Russia.

Il leader coreano Kim Jong-un: il viaggio in treno

Un treno nordcoreano, presumibilmente con a bordo Kim Jong-un, si è diretto verso Vladivostok, Russia, dove si prevede un incontro con Putin. L’agenda includerebbe discussioni sulla vendita di munizioni anticarro all’Armata russa per affrontare l’Ucraina. Il treno, protetto da blindatura, viaggia lentamente e dovrebbe arrivare oggi. Il vertice potrebbe tenersi domani, in concomitanza con un forum economico a Vladivostok. Da notare che Kim Jong-un ha recentemente celebrato il 75° anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea e è accompagnato dalla sua figlia Kim Ju Ae, di dieci anni.