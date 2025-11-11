La società svedese Klarna ha lanciato ufficialmente la nuova carta di debito digitale, nuovo strumento per i pagamenti quotidiani e per la gestione delle spese sul lungo periodo. Vediamo ora insieme come funziona e quali sono tutti i vantaggi di questa nuova carta.

Klarna lancia una carta di debito gratis: come funziona?

Al fine di migliorare l’esperienza di pagamento quotidiano degli utenti e aiutarli a gestire al meglio le spese nel lungo periodo, la società svedese Klarna ha lanciato la carta di debito digitale.

La carta è gratuita e soprattutto non comporta costi di gestione o spese nascoste, anche se Klarna specifica che “potrebbero essere applicate commissioni per l’uso dei piani piani paga dopo o per l’iscrizione a un piano di membership Klarna a pagamento.” Se avete già un saldo Klarna, per ottenere la carta basta solamente confermare i dati personali sull’app, mentre per i nuovi clienti dovranno prima verificare la propria identità, compilare i dati e fare richiesta. Per avere la carta bisogna essere maggiorenni. Ma andiamo a vedere ora tutti i vantaggi della nuova carta Klarna.

Klarna lancia una carta di debito gratis: tutti i vantaggi

Come visto, Klarna ha lanciato sul mercato la nuova carta di debito digitale gratis. Questa nuova carta è accompagnata da una serie di piani opzionali che partono da 1.99 euro, al fine di ottenere una serie di servizi, come il cashback sugli acquisti, degli sconti speciali e benefici per i viaggi. La nuova carta, inoltre, permette di poter attivare l’opzione “Paga in 3” direttamente dall’app, ovvero la possibilità di suddividere una spesa in tre rate senza interessi. Oltre al piano standard gratuito (carta in app e principali funzionalità di shopping Klarna), come detto ci sono anche dei piani opzionali a pagamenti. Vediamoli insieme:

Klarna Core : 1,99 euro al mese. Carta digitale o fisica, offerte dei partner fin a 15 euro di valore al mese, vantaggi di viaggio, come l’accesso alle lounge, widget esclusivo per Carte Fedeltà (solo su IOS), assistenza telefonica prioritaria.

Klarna Plus: 7,99 euro al mese. carta digitale o fisica, cashback o,5 su tutti gli acquisti, sconto trimestrale di 8 euro presso tutti i partner, offerte dei partner fino a 80 euro di valore al mese, accesso scontato alle lounge in viaggio, widget esclusivo per Carta Fedeltà (solo IOS), pacchetto assicurativo base, abbonamenti selezionati, assistenza telefonica prioritaria e interesse maggiorato su Conti di Risparmio (+0,1% rispetto al tasso nazionale attuale offerto da Klarna).

Nelle prossime settimana debutteranno altri piani di abbonamento. Ma ecco le parole dell’Head di Klarna per il Sud Europa, Luigi Traldi: “per troppo tempo vantaggi e premi sono stati un privilegio riservati ai titolari di carte di credito premium. Con la nuova carta Klarna e il piano di abbonamenti vogliamo ribaltare questo paradigma: offrire a tutti la possibilità di accedere a esperienze di valore, dai viaggi al lifestyle, in modo semplice, trasparente e senza ricorrere al credito. Un nuovo modo di vivere i pagamenti: più controllo, più vantaggi e zero interessi.”