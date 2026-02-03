Krasnoyarsk Introduce Restrizioni alla Vendita di Alcolici per Combattere l'Abuso di Sostanze

La regione di Krasnoyarsk, situata in Siberia, ha recentemente annunciato l’implementazione di misure per limitare la vendita di alcolici. Questa decisione si inserisce in un trend crescente in diverse aree della Russia, dove le autorità cercano di affrontare il problema dell’abuso di alcol. Con l’obiettivo di promuovere una società più sana, il Ministero dell’Industria e del Commercio della regione ha delineato un piano d’azione che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo.

Nuove regole per la vendita di alcolici

Secondo le nuove normative, i negozi di liquori situati nelle vicinanze di aree residenziali dovranno ridurre il loro orario di apertura. Questo rappresenta un passo significativo per limitare l’accesso all’alcol, in particolare in zone dove vivono famiglie e bambini. Le ristorazioni che desiderano vendere alcolici nelle aree all’aperto dovranno richiedere permessi speciali. Questa iniziativa mira a garantire un ambiente più sicuro per i residenti, in particolare per i più giovani.

Giornate di divieto totale alla vendita

Inoltre, la regione ha stabilito divieti totali alla vendita di alcolici in occasioni significative come il 1° giugno, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini, e il 1° settembre, giorno d’inizio del nuovo anno scolastico. Questi provvedimenti sono stati progettati per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati all’abuso di alcol e per proteggere i minori dalle influenze negative.

Restrizioni già in vigore e ulteriori piani

Va notato che, sebbene esista già una legislazione federale che limita la vendita di alcol tra le 11 di sera e le 8 del mattino, Krasnoyarsk ha deciso di adottare misure ancora più rigorose. Le vendite di alcol negli ambiti residenziali saranno ora limitate dalle 10 del mattino alle 9 di sera. Queste restrizioni si inquadrano in un contesto più ampio di iniziative per ridurre il consumo di alcol e affrontare i problemi di salute pubblica.

Misure addizionali da parte del governo regionale

Il governatore della regione, Mikhail Kotyukov, ha già preso iniziative simili in passato, come il divieto di vendere alcol in prossimità di eventi pubblici durante le festività, come le celebrazioni del Giorno della Vittoria a maggio. Queste azioni si uniscono a quelle intraprese da altre regioni della Russia, contribuendo a un movimento nazionale contro l’abuso di alcol.

Con la crescente preoccupazione per i tassi di consumo di alcol nella popolazione russa, Krasnoyarsk rappresenta un esempio di come le autorità locali possano intervenire per migliorare la salute e il benessere dei cittadini. Le nuove misure riflettono un cambiamento culturale verso una vita più sana e responsabile.