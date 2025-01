Kvaratskhelia al PSG: incontro decisivo, affare possibile già a gennaio

Kvaratskhelia PSG: il georgiano potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Trattativa in corso con il club francese, possibile cessione per 90 milioni nel calciomercato invernale.

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. L’attaccante georgiano è al centro delle attenzioni del PSG, che sembra intenzionato a fare sul serio durante il calciomercato invernale. Il club partenopeo, ancora alle prese con questioni interne irrisolte, potrebbe cedere il giocatore per motivi strategici ed economici.

Il Napoli sta cercando da mesi di raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia, ma le trattative non sembrano decollare. Nel frattempo, il rendimento positivo di altri giocatori come Neres potrebbe spingere la società a valutare l’opzione di sacrificare il georgiano per rafforzare altre aree della rosa

Kvaratskhelia al PSG: incontro chiave, possibile trasferimento già a gennaio

Incontri decisivi tra Napoli e PSG

Negli ultimi giorni, ci sono stati movimenti significativi sul fronte della trattativa. Cristian Zaccardo, ex difensore della Nazionale e intermediario nell’operazione che portò Kvaratskhelia al Napoli, avrebbe incontrato a Dubai l’agente del giocatore, Mamuka Jugela, insieme al direttore sportivo del club, Maurizio Manna. Questo incontro suggerisce che i dialoghi tra Napoli e PSG siano entrati in una fase cruciale, con il club francese pronto a formulare un’offerta concreta.

Un elemento chiave in questa vicenda è l’atteggiamento di Antonio Conte, tecnico del Napoli. L’allenatore sarebbe disposto ad approvare la partenza di Kvaratskhelia, ma a una condizione: il club dovrà garantirgli un sostituto di alto livello. Questa posizione deriva anche dal timore di trattenere un giocatore insoddisfatto, che potrebbe influire negativamente sull’equilibrio della squadra.

Le cifre e i possibili scenari

Il Napoli potrebbe valutare la cessione del georgiano per una cifra vicina ai 90 milioni di euro, somma che rispecchierebbe la clausola ipotizzata nel rinnovo non ancora firmato. Questi fondi rappresenterebbero una boccata d’ossigeno per il bilancio del club, che deve fare i conti con gli investimenti estivi e la mancata cessione di Osimhen.

In caso di addio a Kvaratskhelia, il Napoli sarebbe pronto a intervenire sul mercato per acquistare un sostituto di spessore. Tra i nomi accostati al club, spicca quello di Federico Chiesa, trasferitosi al Liverpool in estate. Tuttavia, il pesante ingaggio del giocatore potrebbe rappresentare un ostacolo.

Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Kvaratskhelia e per comprendere come il Napoli gestirà questa delicata fase di mercato.