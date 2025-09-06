L'attrice lo annuncia in un dolce e tenero post social, in bianco e nero, mostrando solo le manine del neonato.

L’amata attrice italiana, celebre a livello internazionale, è diventata mamma per la prima volta a quasi 48 anni. Lo annuncia proprio lei in un emozionante post social.

L’attrice Caterina Murino mamma per la prima volta a 48 anni: l’emozionante annuncio

Caterina Murino, celebre e amata attrice italiana, ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta.

Lo ha annunciato con un post social da cui traspare tutta l’emozione e la felicità dell’attrice, “aiutata” dai suoi amati gatti!

La nascita di Demetrio Tancredi

I suoi amati gatti “hanno annunciato” l’arrivo del piccolo Demetrio Tancredi Rigaud Murino, nato dalla relazione dell’attrice Caterina Murino con l’avvocato francese Édouard Rigaud. “Mamma e papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni!”, ha scritto l’attrice, neo mamma.

L’emozionante foto

Sui social l’attrice ha postato una foto in bianco e nero, con la manina del neonato che si appoggia su quella della mamma e del papà.

Con questa tenera immagine pubblicata sui suoi social Caterina Murino ha annunciato l’arrivo del suo primo figlio: “Ilithyia, Hercule, Selené e Leto annunciano la nascita del loro fratellino Demetrio Tancredi Rigaud Murino il 21/08/2025 alle 18:17”, si legge nel post, come se fosse annunciato dai suoi gatti, alcuni dei quali adottati nella sua Sardegna.

L’arrivo del primo figlio per l’attrice avviene alla vigilia dei 48 anni che compirà il 15 settembre, dopo tanti tentativi e due aborti spontanei.

La gravidanza tanto attesa

“Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”, ha rivelato Caterina Murino qualche mese fa al magazine francese Gala, annunciando la gravidanza. Il percorso della fecondazione assistita è stato lungo, e talvolta tortuoso ma il suo compagno Édouard Rigaud, con cui vive a Parigi da una decina d’anni, le è sempre stato accanto. Tanti auguri alla coppia!