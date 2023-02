Avrebbero fatto entrare "l'orco" in casa pur sapendo, l'amico di famiglia violenta la loro figlia da quando aveva 9 anni e i genitori “non se ne accorgono”

L’orrore abita in un’aula di tribunale di Vicenza, l’amico di famiglia violenta la loro figlia dai 9 anni di età e i genitori “non se ne accorgono”.

La terribile e surreale vicenda di stupri e di un’accusa terribile per la famiglia della piccola vittima deve ancora trovare risoluzione definitiva, ma gli atti di primo grado sono netti.

L’amico di famiglia violenta la loro figlia

A parere dell’accusa infatti quei familiari sapevano che la loro bambina veniva violentata dall’amico di famiglia, ma sempre secondo presunzione di reato loro avrebbero fatto finta di nulla e non sono mai intervenuti.

Due genitori e lo stupratore sono stati condannati in primo grado. I due non potranno più rivedere la figlia 15enne che era stata già allontanata da casa. Tutto era emerso nel 2021, quando il cosiddetto amico di famiglia, un 31enne, fu arrestato arrestato dai carabinieri per “violenza sessuale aggravata nei confronti di persona minorenne”.

La denuncia e le indagini in casa

La vittima all’epoca aveva 13 anni e aveva subito abusi dall’età di 9.

Una docente che aveva innescato l’indagine permise poi ai carabinieri di tenere sotto controllo anche i familiari, e i militari avevano scoperto quello che sarebbe diventato materia di processo: gli abusi c’erano stati e i genitori non avrebbero impedito gli stessi denunciandoli, anzi, continuavano ad ospitare l’uomo in casa. Con rito abbreviato il Gup ha condannato l’uomo ad 8 anni e 8 mesi di reclusione ed i genitori a 5 anni e 7 mesi ciascuno.

Tutti e tre gli imputati si proclamano innocenti e annunciano ricorso in Appello.