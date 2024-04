L'annuncio di Ermal Meta sui social: "Noi ti aspettiamo, tu non avere fretta"

L'annuncio di Ermal Meta sui social: "Noi ti aspettiamo, tu non avere fretta"

Si chiamerà Fortuna la prima figlia di Ermal Meta e della compagna Chiara Sturdà: ad annunciarlo è stato lo stesso cantante in un post su Instagram.

Le parole di Ermal Meta sui social

«Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà».

La compagna di Ermal Meta, Chiara Sturdà

Il cantante è stato sempre molto restio nel rivelare dettagli della sua vita privata, così come nel caso della compagna Chiara Sturdà, apparsa al suo fianco solo dopo il lockdown:

«Non condivido il privato e a Chiara non importa apparire, si vergogna. Viviamo insieme a Milano, ma io sono figlio di divorziati e non sogno il matrimonio».

La compagna milanese ha 34 anni, di professione agente di marketing per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. Inoltre, nel 2018 ha lavorato a Bergamo Tv nel ruolo di commentatrice e successivamente ha frequentato il workshop di giornalismo sportivo di Sportitalia.

La piccola si chiamerà Fortuna proprio come il prossimo album del cantante

Ermal Meta ha annunciato l’uscita del suo prossimo disco che si intitolerà proprio: Buona fortuna, in uscita il 3 maggio 2024: