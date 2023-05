Nelle ore in cui ha lasciato quello appena svoltosi in Giappone per correre a dettare la linea sulla tragedia in Emilia Romagna arriva un inatteso ma di certo gradito annuncio social di Giorgia Meloni: “Il prossimo G7 lo faremo in Italia”. Dai suoi account la presidente del Consiglio ha spiegato e rivelato come sarà la Puglia lo spot per il summit dei “grandi del mondi” del 2024.

Meloni: “Il prossimo G7 lo faremo in Italia”

La regione è stata individuata da Meloni perché terra di “ponte” fra oriente ed occidente del mondo e di fortissimo appeal simbolico per la matrice planetaria del vertice. Ha scritto Meloni: “Il prossimo anno toccherà all’Italia ospitare il G7, e lo faremo in Puglia, Regione simbolo dell’incontro tra Occidente e Oriente”. E ancora, spiegando che il nostro paese ha tutti i numeri per aspirare al ruolo di stato Anfitrione: “È una grande responsabilità per l’Italia, ma saremo all’altezza del compito“.

Le immagini di quello in Giappone

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha scritto sui social postando una serie di immagini del G7 appena concluso in Giappone. Quel vertice la premier lo aveva dovuto lasciare in anticipo per seguire da vicino l’emergenza maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia Romagna. E sotto le foto Meloni ha scritto: “Qui fatto un ottimo lavoro”.