I tre concorrenti del reality show di Canale 5, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Chiara Cainelli, si sono riuniti per discutere dei legami creati all’interno della casa e nell’occasione hanno criticato l’atteggiamento di Tommaso Franchi riguardo alle dinamiche di gioco e alla convivenza con gli altri inquilini.

L’attacco di Lorenzo Spolverato a Tommaso Franchi

“È veramente strano. Ha preso un distacco proprio da tutti. Tommy è totalmente con Mariavittoria”, ha dichiarato Lorenzo Spolverato.

Poi, il concorrente ha aggiunto un’affermazione ancor più pesante:

“È una persona facilmente condizionabile. Perché se non metti in atto il tuo istinto nel voler dire le cose, se arriva qualcuno più grande di te, con una personalità più coinvolgente, e ti dice una cosa, subito lui dice: piuttosto che agire io, questo è il modo giusto perché lo dice lui”.

Anche Shaila Gatta non le manda a dire a Tommaso, esprimendo la sua delusione per la motivazione che ha fornito, dopo aver sottolineato in diretta i suoi frequenti alti e bassi all’interno della Casa del Grande Fratello.

Il commento di Shaila Gatta su Tommaso Franchi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 30 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5, Tommaso Franchi ha scelto di nominare Shaila Gatta.

“Tommaso è un altro, io casco proprio dal pero. Una delusione”.

Shaila ha spiegato che Tommaso le aveva detto di non gradire alcuni dei suoi atteggiamenti, ma secondo lei, se fosse stato un vero amico, avrebbe dovuto prenderla da parte e dirglielo direttamente, invece di nominarla. Ha poi ricordato di averlo supportato e rincuorato in numerosi momenti di difficoltà nella Casa, sedendosi accanto a lui in silenzio quando stava male. A ferirla, infatti, non è la nomination, quanto la motivazione che Tommaso ha fornito.

“Lui non ha mai preso posizione, l’unica che ha preso è conquistando Mariavittoria, stando con lei”.

Chiara, invece, ritiene che il suo atteggiamento derivi dall’orgoglio: