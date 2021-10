L’audio di Salvini su Meloni: “Fratelli d’Italia faccia opposizione senza rompere i cogl***i”

Salvini parla ai suoi e in un audio "rubato" dalla stampa attacca il modo di Giorgia Meloni di stare all'opposizione.

Dall’incontro avvenuto nella giornata di ieri, 21 ottobre, tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il lo stato maggiore del suo partito al teatro sala Umberto di Roma, è emerso un audio privato dell’assemblea nel quale il capo del Carroccio attacca l’alleata del centrodestra, Giorgia Meloni, per il suo modo di fare opposizione al governo Draghi.

L’audio di Salvini su Meloni

“È ovvio – dice Salvini nell’audio pubblicato dal Foglio.it – che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all’opposizione. Però c’è modo e modo di stare all’opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di cog***ni, che però vada a minare il campo Pd e 5 stelle e non fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra”.

Salvini e l’audio sulla Meloni

La frase, per quanto potenzialmente indicativa di rapporti conflittuali all’interno del centrodestra, è stata minimizzata da Matteo Salvini stesso così come da Fratelli d’Italia. A Porta a Porta il leader leghista si è nello specifico espresso così sul tema: “Non ci faranno litigare. Posso far vedere i messaggi whatsapp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo”. Anche il partito di Giorgia Meloni abbassa i toni dicendo che non verrà avviata nessuna polemica con Salvini.

L’audio in cui Salvini critica la Meloni

Pace fatta, dunque, almeno per quel che riguarda ciò che il centrodestra vuole mostrare all’esterno. Fondamentale in questo senso sarebbe stato l’incontro avvenuto solo poche ore prima a Villa Grande e che aveva visto il meeting in presenza tra Meloni, Salvini e Berlusconi.

C’erano da analizzare i dati venuti fuori dal voto delle amministrative, andate molto male per il centrodestra, e soprattutto da impostare la stretegia per l’elezione del Presidente della Repubblica.