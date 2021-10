Quanto a una sua possibile candidatura a Presidente della Repubblica: "Berlusconi come lo vedo al Colle? Lo vedo in forma dopo gli acciacchi del Covid"

Il leader di Forza Italia su una sua possibile candidatura del Centro Destra come Presidente della Repubblica ” Berlusconi come lo vedo al Colle? Lo vedo in forma dopo un po’ di acciacchi dovuti al Covid e non ha per il momento idea al riguardo”

È un Berlusconi a tutto campo, quello che si è intrattenuto con in giornalisti in occasione del volo a Bruxelles per il pre-vertice del Ppe.

Il leader di Forza Italia non si è infatti sottratto alle domande circa uno degli argomenti più dibattuti di questo periodo, ossia i possibili candidati alla carica di Presidente della Repubblica.

Riguardo la possibile candidatura di Mario Draghi, l’opinione del Cavaliere sembra essere simile a quella auspicata da molti esperti, soprattutto in ambito economico.

In vista delle importanti scadenze che attendono il nostro paese infatti, la guida dell’attuale Presidente del Consiglio sembra essere l’unica garanzia di successo.

” Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica – ha affermato Berlusconi alla precisa domanda di un giornalista – mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro Paese”.

Il leader di Forza Italia ha poi aggiunto: “Draghi ha con me un rapporto antico e solidissimo.

Sono stato io che vincendo le obiezioni forti di un mio ministro l’ho portato a Governatore della Banca d’Italia” aggiungendo poi il suo contributo anche riguardo la nomina alla guida della Bce del 2011. “Credo di aver partecipato in maniera pragmatica e concretissima alla sua carriera e alla sua esperienza. E sono ancora io che ho pensato a lui per un governo di coalizione che potesse mettere insieme anche destra e sinistra in Italia per superare l’emergenza del Covid.”

Berlusconi non si è neanche sottratto alla domanda su una sua possibile candidatura a Presidente della Repubblica:

