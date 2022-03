L’azzardo di Biden che è pronto ad offrire i terribili Switchblade 600 all’Ucraina

Joe Biden mette a disposizione di Kiev un miliardo di armamenti ed è anche pronto ad offrire i terribili e silenziosi Switchblade 600 all’Ucraina

Tiene banco in queste ore l’azzardo politico di Joe Biden che sarebbe pronto ad offrire i terribili Switchblade 600 all’Ucraina. Cosa sono gli SWB 600, conosciuti come “coltelli a scatto” e perché quello di Biden è un azzardo? Si tratta di “droni kamikaze” particolarmente indicati per puntare e colpire mezzi corazzati e l’offerta del presidente Usa rappresenta una escalation oggettiva nel conflitto, con la quale la Nato di fatto offre ed ingaggia altre armi offensive sul teatro ucraino.

Biden pronto a fornire gli Switchblade all’Ucraina

In termini più massivi Biden ha promesso di fornire a Kiev contro la Russia di Vladimir Putin un miliardo di dollari in armamenti. Nella partita ci sono gli onnipresenti lanciarazzi “spara e dimentica” Javelin ed il missili pure brandeggiabili terra aria Stinger, ma la novità sono gli Switchblade 600. Quei mini droni a controllo remoto con la loro piccola ma potentissima carica cava, equivalente ad una granata da 40 mm, sono perfettamente in grado di distruggere un carro leggero, un camion o una blindo.

Vengono prodotti dalla americana AeroVironment, raggiungono un peso massimo di due chili e mezzo nella versione “600” (ne esiste anche una “300”).

Come funzionano i “coltelli a serramanico”

Sono eiettabili da apposti “tubi-mortaio” in cui vengono riposti ad ali ripiegate e possono volare in maniera molto silenziosa a 100 km/h per circa 20 minuti. Hanno altri 20 minuti di autonomia per fare grandi otto sulla verticale di possibili bersagli e, entro 80 km dallo spot di lancio, possono attaccare con un sistema di guida ottica ad infrarossi ed un tracciatore di bersagli assistito , picchiando a circa 160 km/h e “bucando” le corazze dei veicoli blindati più leggeri.

A differenza di altri droni kamikaze lo Switchblade può interrompere la missione, cambiare obiettivo o autodistruggersi se l’operatore rileva persona civile in zona target. Ogni SWB costa circa 6mila dollari.