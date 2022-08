L’indiscrezione: accordo-horror fra Chevron ed Angola per scaricare i rifiuti in mare

Msn e Corriere della Sera lanciano la terribile indiscrezione: ci sarebbe un accordo-horror fra Chevron ed Angola per scaricare i rifiuti in mare

L’indiscrezione è stata girata a Msn ed al Corriere della Sera da una fonte interna: ci sarebbe un accordo-horror fra la Chevron e lo stato africano dell’Angola per scaricare i rifiuti petroliferi in mare. Secondo questa notizia che da un punto di vista ambientale è un vero terremoto Il colosso petrolifero Usa avrebbe chiuso un “patto” per utilizzare la regione del Cabinda, quella che produce a sua volta il 60% del petrolio di un paese poverissimo in cui Chevron fa affari da anni.

Chevron chiede all’Angola di scaricare i rifiuti in mare

Ecco come sarebbe andata: lo scorso 3 maggio la società petrolifera americana Chevron, un colosso che in Angola lavora per mezzo della controllata Cabgoc (Cabinda Gulf Oil Company), ha firmato con il governo una moratoria. Quel’atto serve per poter scaricare nell’oceano tonnellate di rifiuti petroliferi pericolosi. Il petrolio in Angola è stato scoperto nel 1955 e da allora le compagnie petrolifere si contendono le risorse di quello stato con sbocco al mare.

La fonte anonima e le verifiche

E una segnalazione di una fonte che preferisce rimanere anonima ad Msn poi verificata dal Corriere apre uno scenario horror: il ministero angolano delle Risorse minerarie del petrolio e del gas avrebbe dato il via libera a riversare nel mare quelli che in gergo si chiamano i detriti di perforazione. Alessandro Giannì di Greenpeace Italia ha spiegato che si tratta di “scarti contaminati che rappresentano una grave minaccia all’ambiente”.