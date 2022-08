L’invasione Ufo in diretta nei cieli, ma era solo Elon Musk

Occhi puntati alla notte e naso in aria per migliaia di italiani con una invasione Ufo in diretta nei cieli, ma era solo l'inventiva di Elon Musk

Praticamente tutta l’Italia nel nord e del nord est ha assistito in diretta durante la notte del 20 agosto ad una “invasione Ufo” in diretta nei cieli notturni, ma era “solo” Elon Musk, o meglio, quello che il ceo di Tesla nei cieli ci ha spedito negli ultimi mesi.

Il dato è che molti cittadini hanno avvistato una inquietante sequenza di luci notturne e magari qualcuno di loro avrà pensato agli alieni, ma gli esseri verdi affamati di mondi da conquistare per adesso se ne sono rimasti a casa loro e nessun Orson Welles ha parlato alla radio.

Invasione Ufo, ma “era Elon Musk”

In compenso, come confermato anche dalla pagina Facebook Passione Astronomia, anche in Emilia Romagna dove il fenomeno è stato molto visibile il dubbio è stato sciolto.

Ma cosa erano quelle luci in sequenza che solcavano il cielo notturno? Dopo le tantissime le segnalazioni social su un fenomeno davvero singolare la soluzione è arrivata: non extraterrestri dei altri mondi ma solo il frutto dell’inventiva di un “extraterrestre della Terra”.

I satelliti Starlink in viaggio nel cielo

A solcare i cieli infatti erano i satelliti Starlink di Elon Musk. Si tratta dei dispositivi sub orbitali utilizzati per internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza con i quali il visionario miliardario usa ha tra l’altro anche aiutato l’Ucraina in guerra con la Russia.

E ci sono siti specializzati che avevano già preannunciato questo tipo di avvistamenti, solo che per un attimo pensare agli Ufo è stato non solo più fantasioso ma magari anche un po’ più “romantico”. In fondo noi vediamo ciò che vorremmo vedere, non sempre ciò che si vede.