L’oroscopo di oggi, lunedì 5 agosto 2024, mostra numerosi cambiamenti con l’inizio del nuovo mese. Grandi novità per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo.

Il segno fortunato in questa giornata è il Leone, mentre il segno sfortunato è l’Acquario. Ecco tutte le previsioni in merito ad ogni segno zodiacale.

Ariete: tanti i progetti attesi nel corso della settimana, ma il tempo libero permette di avere un momento di pausa per sé e riflettere sui prossimi obiettivi. In amore c’è un grande desiderio di consolidare il rapporto.

Toro: lavoro incoraggiante con Nettuno. In ambito amoroso non ci sono affatto buone notizie. Il segno del Toro sarà soggetto a forti discussioni con il proprio partner, una condizione che diventa sempre più soffocante con il passare dei giorni.

Gemelli: i compiti lavorativi da rispettare sono sempre più pesanti da sopportare e da vivere. Amore e passione si fondono armoniosamente, dunque, si darà spazio ad attenzioni e a sguardi ricambiati.

Cancro: il Cancro in amore, Venere e Marte favoriscono incontri romantici e passionali. Si vivrà una grande dose di lavoro senza vacillare, in arrivo nuove entrate importanti.

Leone: nessun cambiamento negativo per il segno. Tuttavia in amore saranno previsti momenti intensi mentre nel lavoro si inizia ad accusare parecchia stanchezza. L’unica attenzione è per gli acquisti non pensati abbastanza.

Vergine: il lavoro diventa sempre più pressante sulla vita quotidiana, ciò compromette anche il contesto amoroso dove aumentano le discussione e i problemi da risolvere.

Bilancia: discussioni in vista, bisogna cercare di lasciarle andare. Tuttavia, si è pronti per esperienze coinvolgenti. Al lavoro, invece, si dovranno completare progetti prima della pausa estiva.

Scorpione: chi è nato nella terza decade potrebbe sentirsi insofferente al legame attuale e cercare nuove frequentazioni. Tante però sono le coppie che hanno resistito. Sul lavoro si potrà sfruttare l’influsso positivo di Nettuno dai Pesci e coltivare interessi artistici.

Sagittario: atmosfera non troppo positiva per questo segno, ma con il trascorrere delle ore le cose cambieranno in meglio. Venere ispira il segno a cercare armonia con il partner, mentre al lavoro si continuerà a mostrare grande autorevolezza.

Capricorno: lavoro efficiente con Mercurio e si cerca un grande amore, che tarda ad arrivare.

Acquario: in amore in arrivo nuovi incontri che possono cambiare le sorti in ambito amoroso, ma nulla è ancora certo. Nel lavoro nessuna particolare preoccupazione.

Pesci: una giornata con tanti punti di domanda da risolvere, sia in amore che in campo lavorativo.