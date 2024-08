Oroscopo di oggi, venerdì 23 agosto 2024: previsioni per ogni segno zodiacale

L’oroscopo di oggi, venerdì 23 agosto 2024, prevede una giornata ricca di sorprese e cambiamenti su amore e lavoro: ecco cosa riservano gli astri per ogni segno zodiacale.

Il segno più fortunato in questa giornata sarà l’Ariete, mentre quello più sfortunato sarà il Pesci. Ecco tutte le previsioni.

Ariete: il doppio sestile della Luna a Giove e a Marte permetterà di vivere un’ottima giornata. In arrivo nuovi incontri favorevoli in amore, nonostante nell’aria ci sia ancora una nostalgia sul passato. Ottime notizie nel lavoro, gli obiettivi proseguiranno senza esitazione.

Toro: in amore si vivranno nuove esperienze con il partner, ma attenzione a gelosie inutili che potrebbero mettere in crisi il rapporto. Nel lavoro si potranno sperimentare nuovi progetti innovativi grazie a riconoscimenti e apprezzamenti in ufficio.

Gemelli: in questa giornata si partirà alla grande dal punto di vista professionale con Luna, Giove e Saturno favorevoli. Non si può dire la stessa cosa dell’amore poiché continueranno gli alti e bassi, ci vorrà del tempo prima di trovare l’armonia di coppia.

Cancro: giornata positiva anche per questo segno. Ottime prestazioni sul lavoro, ma anche l’amore presenta novità importanti soprattutto per i single, che avranno la possibilità di fare nuove esperienze.

Leone: giornate ricche di stress, c’è bisogno di una pausa per mettere al proprio posto le idee. Momento di indecisioni e insicurezze sul lavoro, mentre in amore è ancora tempo di valutazione.

Vergine: l’amore sarà il protagonista di questa giornata e le nuove opportunità da cogliere saranno molte grazie a Sole e Venere. Sul lavoro si dimostrerà al capo e ai colleghi di poter risolvere ogni problema in modo efficiente e senza esitazione.

Bilancia: è arrivato il momento di dare una svolta alla propria vita e di mettere in secondo piano chiacchiere e pettegolezzi. Dunque, in questo momento la priorità è recuperare se stessi e mettere al secondo posto tutto il resto.

Scorpione: stanchezza, stress e confusione, questi sono gli stati d’animo che caratterizzeranno questa giornata sul lavoro. Tuttavia, ci saranno momenti di magica intesa con il proprio partner.

Sagittario: Con Luna e Plutone alleati, si riuscirà ad affrontare qualsiasi sfida in vista, soprattutto interiore. In amore la comunicazione sincera con il partner è essenziale e sul lavoro bisognerà riflettere bene prima di compiere le azioni.

Capricorno: ci sarà un po’ di tensione nell’aria. Non soltanto al lavoro dove le situazioni sono stressanti, ma anche in amore dove sarà fondamentale il dialogo affinché le incomprensioni possano passare in fretta. Se si trova la chiave giusta sarà possibile concludere la settimana al lavoro con uno spirito d’iniziativa e aggiungere nuove esperienze con il partner.

Acquario: In amore si prospettano sorprese piacevoli. Chi è single sta per vivere un incontro che lo travolgerà mentre chi è in coppia avrà voglia di giocare un po’. La vostra razionalità nel lavoro, però, vi aiuterà a sciogliere dubbi importanti.

Pesci: dopo la giornata di ieri caratterizzata da molte tensioni nell’aria sia in amore che nel lavoro, il momento difficile continuerà anche oggi.