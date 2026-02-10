La battaglia di Séamus Culleton per la libertà dalla detenzione in Texas: una storia di resilienza

Séamus Culleton è attualmente detenuto in condizioni estremamente inumane e richiede assistenza urgente per poter riunirsi con sua moglie.

La detenzione di Séamus Culleton, un irlandese di 20 anni residente negli Stati Uniti, ha suscitato preoccupazioni riguardo ai diritti umani e alla giustizia. Arrestato nel settembre scorso, Culleton si trova attualmente in un centro di detenzione in Texas, noto come Camp East Montana, dove le condizioni di vita sono state descritte come disumane e paragonate a quelle di un campo di concentramento moderno.

Un arresto controverso

La storia di Séamus inizia quando, mentre tornava a casa dal lavoro a Boston, è stato arrestato da agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Nonostante fosse in possesso di un permesso di lavoro valido e fosse in procinto di ottenere la Green Card, è stato portato via senza alcuna spiegazione. Culleton ha evidenziato che l’arresto è avvenuto nonostante non avesse alcun precedente penale e fosse in regola con le normative.

Le condizioni di detenzione

Da quasi cinque mesi, Séamus è rinchiuso in una stanza sovraffollata di 5×13 metri, dove condivide lo spazio con oltre 70 altri detenuti. Le condizioni igieniche sono estremamente precarie; ha descritto l’ambiente come nasty, con bagni e docce raramente puliti. Inoltre, il cibo fornito è insufficiente, con porzioni simili a quelle per bambini, portando a situazioni di rivalità per il cibo e a frequenti episodi di stress tra i detenuti.

La richiesta di aiuto al governo irlandese

Di fronte a queste difficoltà, Séamus ha lanciato un accorato appello al primo ministro irlandese, Micheál Martin, affinché sollevi la sua situazione durante una visita programmata alla Casa Bianca per la celebrazione di San Patrizio. Ha dichiarato: “Se ha l’orecchio di Donald Trump, sarei grato per qualsiasi aiuto possa ricevere in questo momento difficile”.

Le reazioni e le pressioni politiche

La famiglia di Culleton, compresa la sorella Caroline, ha chiesto un intervento immediato da parte del governo irlandese, esprimendo la preoccupazione per la salute del fratello, che sta perdendo peso e soffrendo di angoscia psicologica. I rappresentanti politici irlandesi, come la senatrice Patricia Stephenson, hanno anche fatto sentire la loro voce, sollecitando il Ministro degli Affari Esteri Helen McEntee a prendere in considerazione il caso di Séamus e a fare pressioni per la sua liberazione.

Una situazione preoccupante per gli irlandesi negli Stati Uniti

Il caso di Séamus Culleton non è isolato; molti irlandesi residenti negli Stati Uniti si sentono sempre più vulnerabili riguardo alla loro situazione legale. Avvocati specializzati in immigrazione hanno segnalato un aumento delle preoccupazioni tra i cittadini irlandesi, in particolare per quanto riguarda la possibilità di deportazione in seguito a infrazioni minori. Questo clima di paura ha portato molti a evitare incontri con le autorità per timore di essere detenuti.

Il governo irlandese ha dichiarato di essere a conoscenza della situazione di Culleton e sta fornendo assistenza consolare. Tuttavia, la mancanza di azioni concrete ha sollevato interrogativi sulla capacità dell’Irlanda di proteggere i suoi cittadini all’estero. Mentre la situazione di Séamus continua a deteriorarsi, la sua famiglia e i sostenitori sperano che le autorità irlandesi possano intervenire con urgenza per garantire la sua libertà.