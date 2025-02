Un’eredità controversa

La storia di Islanda e Ruggero, due fratelli di Fabriano, è un esempio emblematico di come le questioni ereditarie possano sfociare in conflitti legali e personali. Dopo la morte della madre nel 2008, Islanda si è trovata a dover affrontare non solo il dolore della perdita, ma anche una battaglia legale per la villa di famiglia, lasciata in eredità a lei tramite un testamento redatto nel 1992. La villa, situata in una zona pittoresca della provincia di Ancona, rappresenta non solo un patrimonio materiale, ma anche un legame profondo con l’infanzia e la memoria familiare.

La resistenza del fratello

Nonostante le chiare disposizioni testamentarie, Ruggero ha deciso di non lasciare l’immobile, dando inizio a una lunga e complessa disputa legale. Nel 2012, il tribunale di Ancona ha emesso una sentenza che ordinava a Ruggero di lasciare la villa, ma la situazione non è migliorata. Nel 2019, un’altra sentenza ha ribadito la stessa richiesta, eppure Ruggero ha continuato a occupare l’immobile. Nel 2021, un ufficiale giudiziario ha tentato di eseguire lo sgombero, cambiando le serrature, ma Ruggero ha trovato il modo di rientrare, rompendo una finestra e riprendendo possesso della casa.

Minacce e intimidazioni

La situazione è degenerata ulteriormente quando Islanda ha tentato di confrontarsi con il fratello. Durante un incontro, Ruggero l’ha minacciata, mostrando una pistola che si è rivelata essere un giocattolo. Questo episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, ma la tensione tra i due fratelli non si è placata. Dopo 17 anni di conflitto, la questione rimane irrisolta, con Ruggero che continua a rivendicare il suo diritto di abitare nella villa, affermando di essere ‘nato lì’ e di avere il diritto di rimanere. La troupe del programma “Fuori dal Coro” ha cercato di ottenere la sua versione dei fatti, ma Ruggero ha risposto con sarcasmo, definendo la situazione una ‘buffonata’ e accusando la giornalista di essere ‘male informata’.