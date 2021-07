La bonifica pontina nel progetto video culturale di 4 scuole

Roma, 27 lug. (askanews) – Il primo progetto video culturale basato sul lavoro degli studenti per riscoprire la storia dell agro romano, e in particolare delle Paludi Pontine, fortemente voluto da quattro istituti scolastici di Latina, sta approdando a un’altra importante tappa del processo educativo avviatosi a inizio 2021, in piena pandemia. Il progetto, tuttora in corso, ha infatti vinto un bando del Ministero dell Istruzione per riscoprire la storia di una delle bonifiche più famose della storia europea.

Trentadue ragazzi e ragazze, otto per ciascuna scuola, sono partiti alla riscoperta di un pezzo di storia agraria e sociale italiana, un viaggio durante il quale dovranno imparare come si svolge una ricerca storica, quali sono i mezzi e le conoscenze necessarie per eseguirla e come girare il materiale video per raccontarla.