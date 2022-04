La candidata di FdI Laura Gaggero copia lo slogan di Nichi Vendola del 2005

A 17 anni di distanza la candidata di FdI Laura Gaggero si presenta con uno slogan palesemente scopiazzato da quello di Nichi Vendola del 2005.

Da un estremo ad un altro e da un’elezione ad un’altra… Laura Gaggero candidata di Fratelli d’Italia alle prossime comunali di Genova si è presentata in campagna elettorale con uno slogan identico a quello che aveva usato Nichi Vendola nel 2005.

Questo è ciò che ha fatto notare l’agenzia pubblicitaria Proforma che, proprio 17 anni fa, seguì colui che sarebbe diventato poi Governatore della regione Puglia. “La nostra campagna continua a essere scopiazzata a destra”, ha scritto l’agenzia sui social.



Laura Gaggero “scopiazza” lo slogan della campagna elettorale di Nichi Vendola

Se da un lato parlare di “copia e incolla” non è semplice, dall’altro non è difficile notare i moltissimi dettagli che sembrano proprio essere presi pari pari dal manifesto originale del candidato pugliese. In particolare il primo dettaglio che salta all’occhio è l’uso dello slogan “Estremista” inserito nel manifesto usando lo stesso tipo di carattere, bianco e a sinistra per Gaggero e nero e a destra per Nichi Vendola.

Altrettanto simili le parole di accompagnamento che si rifanno rispettivamente all’amore “per Genova” e per la Puglia. Il risultato nell’insieme non ha bisogno di ulteriori commenti.

Un messaggio che a distanza di 17 anni è ancora coraggioso

Ad ogni modo, quello che rimane a distanza di 17 anni è il messaggio portato avanti da Vendola che, già allora era molto coraggioso. Ricordiamo infatti da dove provengono i due candidati: sinistra Vendola e destra Gaggero.

Il significato che emerge da entrambi i manifesti è dunque del tutto speculare, così come l’intenzione di superare la barriera delle etichette, il cui muro è difficile ancora oggi da abbattere. Ci si chiede a questo punto se e quanto premierà per Laura Gaggero questa scelta.