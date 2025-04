La casa de Il Postino di Neruda salva dalla demolizione

Un patrimonio culturale da proteggere

La storica villa, conosciuta come la “Casa del Postino”, situata nell’incantevole isola di Salina, ha ricevuto una notizia positiva: non sarà demolita. Questo immobile, reso celebre dal film con Massimo Troisi, ha visto accolto il ricorso straordinario presentato dal proprietario Giuseppe Cafarella. Il provvedimento del Comune di Malfa, che aveva dichiarato parte della villa abusiva, è stato sospeso dal giudice Nino Caleca e dal presidente Ermanno de Francisco. La decisione rappresenta una vittoria non solo per il proprietario, ma anche per la cultura e la storia italiana.

La controversia e l’intervento del Comune

La vicenda ha avuto inizio quando una vicina di casa ha segnalato un presunto ampliamento non autorizzato della villa durante i lavori di ristrutturazione. Questo ha portato il Comune a intervenire, dichiarando parte dell’immobile abusivo. Tuttavia, il proprietario ha sempre contestato queste accuse, sostenendo che la “Casa del Postino” dovesse essere considerata un bene culturale e paesaggistico di notevole interesse pubblico. La villa, immersa in un paesaggio di ulivi e fiori tipici della zona, è un esempio di architettura eoliana, un patrimonio da preservare.

Il valore artistico e culturale della villa

Il giudice Nino Caleca ha evidenziato l’importanza artistica e paesaggistica della villa, sottolineando il suo valore storico. Questa casa non è solo un luogo di villeggiatura, ma rappresenta un simbolo della cultura italiana, essendo stata scelta come set per l’ultimo film di Massimo Troisi, che ha ricevuto cinque candidature agli Oscar nel 1996. La villa è già iscritta al Lim, la carta dei luoghi dell’identità e della memoria della Regione Siciliana, e fa parte del patrimonio dell’umanità delle Isole Eolie, riconosciuto dall’UNESCO nel 2000. La sua conservazione è fondamentale per mantenere viva la memoria storica e culturale di un’epoca e di un grande artista come Pablo Neruda.