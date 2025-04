La cerimonia storica per la salma di Papa Francesco in Vaticano

Un momento di grande emozione e partecipazione per i fedeli in Piazza San Pietro

La traslazione della salma: un rito solenne

La salma di Papa Francesco è stata deposta con grande rispetto davanti all’Altare della Confessione nella basilica vaticana. Questo gesto, che ha rispettato le volontà del Papa, ha visto la bara collocata su una pedana inclinata, un cambiamento rispetto alle tradizioni passate che prevedevano l’uso del catafalco.

La cerimonia ha avuto inizio con un lungo e commosso applauso da parte dei fedeli, che hanno accolto la salma trasportata in processione a Piazza San Pietro.

Un momento di raccoglimento e preghiera

La processione ha visto la salma del Papa, trasportata dai sediari, entrare a Piazza San Pietro dall’Arco delle Campane. I fedeli, riuniti in gran numero, hanno pregato e reso omaggio al pontefice, che è stato traslato da Casa Santa Marta alla basilica. La bara aperta, portata dai sediari, ha richiamato alla mente le immagini del passato, quando il Papa veniva trasportato sulla sedia gestatoria. Questo rito, che si svolge solo in occasioni di lutto, ha un significato profondo per la comunità cattolica.

Le celebrazioni e la partecipazione dei leader mondiali

Le campane di Piazza San Pietro hanno suonato a morto, accompagnando l’antifona dal Salmo 22, cantata in latino, durante la processione. La cerimonia è iniziata nella Cappella di Casa Santa Marta con una preghiera recitata dal Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell. A partire dalle 11, i fedeli hanno potuto rendere omaggio alla salma di Papa Francesco esposta nella basilica. I funerali, previsti per sabato alle 10 sul sagrato della basilica, vedranno la partecipazione di numerosi leader mondiali, da Trump a Zelensky, da Von der Leyen a Starmer, testimoniando l’importanza e l’impatto del pontefice sulla scena globale.