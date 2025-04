Un cambiamento inarrestabile

La chiesa di Fontanelle, situata nella provincia di Treviso, è destinata a subire una trasformazione radicale. A causa dell’aumento dei costi di gestione e del calo dei fedeli, l’edificio religioso verrà convertito in un condominio. Questo fenomeno non è isolato, ma rappresenta un trend crescente in molte località italiane, dove le chiese, un tempo fulcri della comunità, si trovano a fronteggiare una crisi senza precedenti.

Costi insostenibili per la gestione delle chiese

Le spese per la manutenzione degli edifici religiosi sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi anni. Le bollette di luce e gas, insieme ai costi di ristrutturazione e manutenzione ordinaria, hanno reso insostenibile la gestione di molte chiese. In un contesto in cui i fedeli diminuiscono, le parrocchie si trovano a dover affrontare una realtà difficile: mantenere aperti luoghi di culto che non riescono più a giustificare i costi. La chiesa di Fontanelle è solo l’ultima di una lunga lista di edifici religiosi che chiudono i battenti o cambiano destinazione d’uso.

Un futuro incerto per i luoghi di culto

La trasformazione della chiesa di Fontanelle in un condominio solleva interrogativi sul futuro dei luoghi di culto in Italia. Se da un lato la conversione di edifici religiosi in abitazioni può sembrare una soluzione pragmatica, dall’altro rappresenta una perdita culturale e storica per le comunità. Le chiese, simboli di tradizione e spiritualità, stanno diventando sempre più rarefatte, lasciando spazio a edifici residenziali. Questo cambiamento non solo modifica il paesaggio urbano, ma anche il tessuto sociale delle comunità, che si trovano a dover fare i conti con la scomparsa di spazi di aggregazione e di riflessione.