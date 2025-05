Un finale inaspettato per The Couple

La recente chiusura di The Couple ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo settimane di ascolti deludenti, Mediaset ha deciso di interrompere il programma, chiudendo i battenti prima della finale prevista. La notizia ha colto di sorpresa i telespettatori, che si aspettavano un epilogo diverso per un format che prometteva intrattenimento e suspense.

Il montepremi devoluto in beneficenza

In un comunicato ufficiale, Mediaset ha annunciato che l’intero montepremi di un milione di euro, inizialmente destinato ai concorrenti, sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gasalini di Genova. Questo gesto, sebbene nobile, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Molti si sono chiesti se fosse giusto privare i concorrenti di una possibilità di vincita, mentre altri hanno applaudito la decisione di destinare i fondi a una causa così importante.

Le reazioni del pubblico e dei social media

La reazione sui social è stata immediata e variegata. Gli utenti hanno espresso incredulità e disappunto per la chiusura improvvisa del programma. Molti hanno commentato la situazione con ironia, mentre altri hanno mostrato preoccupazione per la conduttrice Ilary Blasi, già reduce da un anno difficile. La sua carriera, che sembrava destinata a una rinascita con The Couple, ha subito un duro colpo, lasciando aperte domande sul suo futuro in televisione.

Un caso senza precedenti nella televisione italiana

Questa chiusura anticipata rappresenta un caso senza precedenti nella storia della televisione italiana. Non si era mai visto un programma cancellato in diretta, con i concorrenti allontanati dalla casa in modo così brusco. La decisione di Mediaset di interrompere il programma ha sollevato interrogativi sulla gestione dei reality show e sulla capacità di attrarre un pubblico sufficiente. La situazione ha messo in luce le sfide che i produttori devono affrontare nel mantenere l’interesse degli spettatori in un panorama televisivo in continua evoluzione.