Andrea Roncato, ospite de La Volta Buona, ha parlato del matrimonio terminato con Stefania Orlando. E ha anche accennato a un ipotetico tradimento di lei, nella sua confessione.

Andrea Roncato, la confessione choc su Stefania Orlando: “Ha lasciato casa ed è andata a vivere con qualcun altro”

Nella puntata di oggi, martedì 11 marzo de La Volta Buona, è stato ospite Andrea Roncato. L’attore ha parlato della sua vita privata e del matrimonio finito con Stefania Orlando. Parlando della relazione passata, si è aperto in una confessione sbalorditiva: “Ha lasciato casa ed è andata a vivere con qualcun altro”.

Roncato ha risposto a una domanda “piccante” su un presunto tradimento.

“Se Stefania Orlando mi ha tradito? Non lo so. Io non ho mai indagato se devo essere sincero. Non so se Stefania mi abbia tradito con qualcun altro ma io posso garantire che quando ci sono atti d’infedeltà o un matrimonio finisce, la colpa è di entrambi, io me le sono prese le mie responsabilità”, ha confessato Roncato.

Andrea Roncato, perché è finito il matrimonio con Stefania Orlando

“Se ne è andata, avrà avuto i suoi interessi. Sono cose sue”, ha commentato Roncato senza scendere nei particolari. L’attore, dal 1997 al 1999 è stato il marito di Stefania Orlando.

La conduttrice Caterina Balivo gli ha però ricordato che poco più di tre anni fa, l’attore aveva dichiarato: “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro” ma Roncato non ha voluto aggiungere altro sull’argomento.

“E’ uscita di casa ed è andata a vivere con qualcun altro. Forse era una questione di affitto. Io non voglio dire niente. Lei sa la verità e neppure mi interessa saperla. Ora come ora non mi interessa”.