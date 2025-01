Mara Venier, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, ha parlato apertamente del problema di salute che da tempo la affligge ad un occhio. La conduttrice ha infatti rivelato di essere affetta da maculopatia essudativa, una patologia che colpisce la vista e può compromettere gravemente la capacità di vedere nitidamente.

La confessione di Mara Venier e i problemi alla vista

Dopo sei interventi per una maculopatia essudativa all’occhio destro, la conduttrice ha ammesso che la sua vista è ormai gravemente compromessa e che dovrà sottoporsi a nuove operazioni in futuro.

“Dovrò fare altri interventi per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all’inizio aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece, pian piano ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla ma mi sbatto come una pazza”.

Al settimanale Gente, Mara Venier ha raccontato di aver iniziato ad avvertire un fastidio a un occhio poco dopo aver cominciato le riprese di Diamanti, il nuovo film di Ferzan Ozpetek. La conduttrice ha spiegato che la sua vista era annebbiata e che una sera, guardando la televisione, si è accorta di riuscire a vedere solo da un lato. Successivamente, ha scoperto di aver avuto un’emorragia alla retina causata dalla maculopatia essudativa, una patologia che l’ha costretta a un intervento d’urgenza.

Il trasferimento di Mara Venier e il futuro di Domenica In

Nel 2025 Mara Venier si dividerà tra Roma, per le riprese di Domenica In, e Milano, dove vive il marito Nicola Carraro.

“In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”.

In un momento di grandi trasformazioni, Domenica In rappresenta per Mara Venier un punto fermo. Alla guida del programma da ben sedici edizioni, la conduttrice sembra tutt’altro che pronta a dire addio: