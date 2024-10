Tutto è accaduto durante un’intervista che Mara Venier stava facendo a Sonia Bruganelli. La conduttrice di Domenica In ha rivelato qualcosa che mai prima d’ora aveva raccontato in televisione e lo ha fatto in diretta televisiva prima di rincuorare la concorrente di Ballando con le Stelle. Le parole di Zia Mara sono arrivate dopo quelle della Bruganelli, la quale ha sottolineato che talvolta, parlando dei sensi di colpa derivanti dalla fine di un matrimonio, è complicato non mettersi a rimuginare sul passato e su come le cose sarebbero potute andare diversamente.

Mara Venier, la confessione sul suo passato a Domenica In

Replicando alle parole di Sonia Bruganelli relative alla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Mara Venier ha cercato di rincuorarla dicendole “Sai io penso che a volte sia sbagliato pensare troppo, fissarsi sulle cose, bisognerebbe semplicemente lasciarle andare”. Ma si è anche lasciata andare ad una inaspettata confessione riguardante il suo passato, raccontando che “un po’ di anni fa feci un brutto esaurimento”.

Entrando nel merito Zia Mara ha spiegato: “Io non ho mai detto questa cosa in televisione ma, diversi anni fa, fui ricoverata per un mese in una clinica di Ancona perché avevo fatto un brutto esaurimento. Feci la terapia del sonno perché ero entrata in un circolo per cui pensavo troppo. Alla fine del mio percorso, un professore mi disse qualcosa che mi illuminò. ‘Signora vede, se lei fissa una candela per 24 ore, quest’ultima si trasforma in un lampadario’. Quella frase mi ha cambiato la vita, la visione di vedere tutto”.