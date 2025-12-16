La Corte costituzionale approva la normativa toscana sul turismo

Recentemente, la Corte costituzionale ha emesso una sentenza che potrebbe trasformare il panorama del turismo in Toscana. Questa decisione ha respinto il ricorso presentato dal Governo riguardo alla legge regionale n.61, che disciplina vari aspetti del settore turistico, inclusi i fenomeni di overtourism.

Il ricorso, presentato a marzo dal Governo, sollevava dubbi di legittimità su diverse disposizioni della normativa toscana.

Tuttavia, la Consulta ha ritenuto infondate le obiezioni riguardanti la violazione di specifici articoli della Costituzione, affermando che la legge è pienamente legittima.

Le principali disposizioni della legge toscana

La legge regionale toscana introduce una serie di norme volte a regolamentare i breve affitti, un tema di crescente importanza alla luce dell’afflusso turistico. Tra le misure previste, vi è la creazione di una cornice di regolamentazione che permette ai Comuni maggiormente colpiti dagli affitti brevi di gestire il fenomeno in modo più sostenibile.

Un passo verso la sostenibilità

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato che con questa legge si mira non solo a garantire una concorrenza leale tra le diverse forme di ospitalità, ma anche a preservare l’integrità delle comunità locali. La Consulta ha pertanto legittimato l’idea di una governance locale, dove i Comuni possono intervenire per gestire il turismo nei loro territori.

Impatti sul settore turistico in Toscana

Il turismo rappresenta una parte fondamentale dell’economia toscana, contribuendo per oltre il 15% del PIL regionale. In alcune aree, questa percentuale supera addirittura il 50%. Con l’approvazione della legge, il governo regionale si propone di affrontare le sfide legate all’afflusso turistico, garantendo al contempo la valorizzazione dell’ospitalità toscana.

Un dialogo costante con il settore

Durante i festeggiamenti natalizi organizzati da Federalberghi Firenze, Giani ha ribadito l’importanza di collaborare con il settore ricettivo per sviluppare un turismo consapevole. Il presidente di Federalberghi, Francesco Bechi, ha esortato gli operatori turistici a mantenere un dialogo attivo con le istituzioni per promuovere una cultura dell’ospitalità che rispetti le tradizioni locali e il patrimonio culturale.

In questo contesto, la legge toscana sugli affitti brevi è vista come uno strumento chiave per evitare la concorrenza sleale che può derivare da una regolamentazione insufficiente. La presenza di normative chiare e ben definite è fondamentale per garantire un equo equilibrio tra le diverse offerte ricettive.

Prospettive future per il turismo toscano

Guardando al futuro, il settore turistico toscano mostra segni di ripresa dopo un anno complesso contrassegnato da incertezze. Con l’approssimarsi, ci si aspetta un incremento del flusso turistico, soprattutto grazie al ritorno dei visitatori americani, che hanno sempre considerato Firenze tra le loro destinazioni preferite.

Il presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha espresso ottimismo per il futuro, sottolineando l’importanza di valorizzare la bellezza di Firenze e il suo patrimonio culturale. Con la celebrazione dell’ottantesimo anniversario di Federalberghi Firenze, si prevede un impegno ancora maggiore per promuovere il turismo in modo sostenibile e rispettoso.