La Corte Costituzionale boccia la legge sul terzo mandato in Campania

La decisione della Corte Costituzionale

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha scosso il panorama politico della Regione Campania, dichiarando incostituzionale la legge che permetteva al presidente della giunta regionale uscente di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Questa decisione rappresenta un importante passo nella tutela dei principi democratici e nella salvaguardia delle norme costituzionali che regolano l’elezione dei rappresentanti regionali.

Il contenuto della legge contestata

La legge regionale, secondo quanto stabilito dalla Consulta, violava l’articolo 122 della Costituzione, il quale stabilisce che il legislatore regionale deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. In particolare, l’articolo 1 della legge in questione prevedeva che il computo dei mandati decorresse dall’attuale mandato in corso, creando così una situazione di incertezza e potenzialmente eludendo il divieto di un terzo mandato consecutivo. Questo inciso, secondo la Corte, ha reso inapplicabile il principio fondamentale del divieto del terzo mandato, stabilito dalla legge numero 1 dello Stato.

Le implicazioni politiche della sentenza

La sentenza della Corte Costituzionale non solo ribadisce il divieto del terzo mandato, ma sottolinea anche l’importanza di mantenere la coerenza nelle leggi elettorali regionali. Questo intervento della Consulta potrebbe avere ripercussioni significative sulle prossime elezioni regionali, costringendo i candidati a rivedere le loro strategie e a considerare nuove alleanze. La decisione rappresenta un chiaro messaggio: la legge deve essere rispettata e le regole del gioco devono garantire una competizione equa e trasparente.