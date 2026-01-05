La Danimarca esorta Trump a rispettare la sovranità della Groenlandia

Negli ultimi giorni, la tensione tra la Danimarca e gli Stati Uniti è aumentata a causa delle affermazioni del presidente Donald Trump riguardo alla Groenlandia. Mette Frederiksen, la premier danese, ha recentemente rilasciato una dichiarazione netta, esprimendo il suo disappunto per le minacce di annessione del territorio danese da parte degli Stati Uniti.

Queste dichiarazioni sono arrivate dopo un’intervista in cui Trump ha ribadito il suo interesse per la Groenlandia, affermando: “Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia, soprattutto per motivi di difesa”. Tali affermazioni hanno suscitato preoccupazione in Danimarca, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno recentemente attuato un’operazione militare in Venezuela, che ha portato all’arresto del presidente Nicolás Maduro.

Le affermazioni di Mette Frederiksen

In risposta a queste dichiarazioni, Frederiksen ha sottolineato che è assurdo pensare che gli Stati Uniti possano semplicemente rivendicare la Groenlandia. “Non ha senso parlare dell’annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti”, ha dichiarato. La premier ha esortato Washington a fermare le sue minacce nei confronti di un alleato storico, ricordando che il popolo groenlandese ha chiaramente affermato che il territorio non è in vendita.

Le reazioni dalla Groenlandia

Il premier groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha anche risposto alle affermazioni di Trump, definendo il post di Katie Miller, moglie del suo consigliere più influente, come “irrispettoso”. Nielsen ha affermato che le relazioni tra nazioni devono basarsi sul rispetto reciproco e sul diritto internazionale, piuttosto che su gesti simbolici che ignorano i diritti e lo status della Groenlandia.

Nonostante la tensione, Nielsen ha rassicurato i cittadini dicendo che non c’è motivo di panico, sottolineando che la Groenlandia non è in vendita e che il futuro del territorio non può essere deciso attraverso i social media.

Il contesto geopolitico

Il crescente interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non è una novità. La sua posizione strategica tra Europa e Nord America la rende un luogo vitale per i sistemi di difesa missilistica degli Stati Uniti. Inoltre, la Groenlandia è ricca di risorse minerarie, il che ha attirato l’attenzione di Washington, specialmente in un periodo in cui gli Stati Uniti desiderano ridurre la loro dipendenza dalle esportazioni cinesi.

Le dichiarazioni di Jesper Møller Sørensen

In seguito alle affermazioni di Trump e al post controverso di Miller, l’ambasciatore danese negli Stati Uniti, Jesper Møller Sørensen, ha sottolineato l’importanza del rispetto per l’integrità territoriale della Danimarca. Ha anche ricordato che la Danimarca ha intensificato i suoi sforzi di sicurezza nell’Artico e che ha collaborato con gli Stati Uniti in questo ambito. “Siamo alleati stretti e dobbiamo continuare a lavorare insieme”, ha affermato Sørensen, evidenziando l’importanza della cooperazione tra nazioni.

In questo contesto, la Danimarca e la Groenlandia sembrano determinate a mantenere la loro sovranità e a resistere a qualsiasi tentativo di annessione da parte degli Stati Uniti. La questione della Groenlandia rimane quindi un tema caldo in politica internazionale, con ripercussioni significative sulle relazioni tra le due nazioni.