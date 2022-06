La dieta di Alessandra Amoroso: il segreto della forma fisica della cantante

Pronta per il suo tour e il suo concerto a San Siro, Alessandra Amoroso appare in splendida forma: quali sono i segreti della sua dieta?

Con i suoi brani continua a ottenere ampio successo e i fan sono desiderosi di incontrarla a San Siro per cantare a squarciagola le sue canzoni più famose. Dopo il trionfo ad Amici, consacrata al successo grazie a Maria De Filippi (che in fatto di talento ci sa fare), Alessandra Amoroso continua la sua ascesa e appare in splendida forma.

Quali sono i segreti della sua dieta?

Alessandra Amoroso, qual è la sua dieta

Il 13 luglio 2022 canterà sul palco di San Siro e il prossimo autunno uscirà il suo nuovo album di inediti. Traguardo dopo traguardo, i fan sono sempre al suo fianco e non possono fare a meno di notare la sua forma fisica strepitosa.

Alessandra Amoroso, infatti, è dimagrita notevolmente.

Ha svelato di allenarsi costantemente da cinque anni e mezzo, pratica la meditazione ed esegue esercizi a corpo libero. Per trovare il giusto equilibrio lavora su mente e corpo. A proposito della sua dieta, invece, poco è dato a sapere. Pare che la cantante non segua un regime alimentare preciso. Nel salotto di Silvia Toffanin, ospite a Verissimo, ha rivelato di non seguire una dieta con particolari restrizioni alimentari.