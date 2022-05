La dieta di Valentina Ferragni: come si tiene in forma nonostante l’insulino resistenza

Il metodo per tenersi in forma e la dieta molto particolare di Valentina Ferragni che deve prestare attenzione ai livelli di zuccheri ed insulina

La dieta di Valentina Ferragni è molto particolare ma non per questo priva di gusto, anzi: nonostante l’insulino resistenza l’influencer non solo non rinuncia a tenersi in forma ma neanche a cibi salutari e buoni di gustare. La sorella di Chiara Ferragni ha infatti una malattia che la obbliga ad un regime alimentare “speciale” e su Instagram ha dato contezza della sua dieta, precisando che la stessa è cambiata dopo la scoperta di essere affetta da insulino resistenza.

Ed è esattamente il motivo per cui la bionda influencer sta seguendo uno speciale regime alimentare. Attenzione: il fatto di avere degli alimenti “preferenziali” ha anche incentivato la voglia di sperimentare di Valentina.

La dieta e la forma di Valentina Ferragni

Ma cos’è l’insulino resistenza? Si tratta di una patologia di cui ha scoperto di soffrire “in una forma più grave del previsto”. La diagnosi è difficoltosa e Valentina ne ha voluto parlare sui social proprio a vantaggio di altre ragazze che magari ne soffrono.

La malattia genera difficoltà “nella omeostasi del glucosio che è necessario alle nostre cellule per vivere: ecco perché, se ne arriva meno, l’organismo cerca di compensare, producendo maggiori quantità di insulina”.

Cibi per regolare gli zuccheri ma anche buoni

Insomma, chi ha l’insulino resistenza ha un organismo in cui a volte di insulina ce n’è troppa perché la sua produzione non viene monitorata e per questo motivo la glicemia resta elevata ma le cellule risultano carenti di energia.

E di cosa è composta la dieta di Valentina per ovviare a questo problema? Di cibi che consentono diuresi, apporto di sali minerali e controllo di glicemia e valori di insulina. Cibi come calamari alla griglia e asparagi, prelibatezze che la Ferragni ha cucinato e postato sul suo profilo. Ma Valentina non disdegna neanche i pancake proteici.