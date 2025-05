La lotta alla mafia: un impegno collettivo per la legalità

Il significato della memoria nella lotta alla mafia

Ogni anno, il 23 maggio, l’Italia si ferma per ricordare una delle pagine più buie della sua storia: la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Questo tragico evento non è solo un ricordo, ma un monito per tutti noi.

La mafia, come ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha subito colpi durissimi, ma il suo sradicamento richiede un impegno costante e collettivo. La memoria di Falcone e delle vittime della mafia deve servire da esempio per le generazioni future, affinché non si dimentichi mai il valore della legalità.

Il ruolo delle istituzioni e della società civile

La lotta contro la mafia non può essere solo un compito delle istituzioni; è fondamentale che anche la società civile si mobiliti. Le parole del premier Giorgia Meloni, che ha sottolineato l’importanza di ricordare le vittime della mafia, evidenziano come ogni cittadino debba sentirsi parte attiva di questa battaglia. La cultura della legalità deve essere promossa in ogni ambito, specialmente tra i giovani, affinché possano crescere con la consapevolezza che la criminalità organizzata non può e non deve avere spazio nella nostra società. La memoria di Falcone deve ispirare azioni concrete e un impegno senza compromessi nella lotta alla mafia.

Un impegno che non deve fermarsi

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricordato come Falcone e altri servitori dello Stato abbiano rappresentato la forza della legalità e il coraggio della giustizia. È fondamentale che il ricordo di questi eroi non si esaurisca nel giorno della commemorazione, ma che si traduca in azioni quotidiane. Ogni cittadino, ogni istituzione, deve sentirsi responsabile nel contrastare ogni forma di criminalità organizzata. La lotta alla mafia è una battaglia che richiede unità, determinazione e un impegno costante. Solo così potremo costruire un futuro libero dalla paura e dalla violenza, un futuro in cui la legalità prevalga su ogni forma di illegalità.