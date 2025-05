Un episodio di discriminazione in un momento difficile

Una donna di 43 anni, residente a Cornate d’Adda, si è trovata a dover affrontare non solo la sua battaglia contro un tumore con sedici metastasi, ma anche l’ingiustizia di un episodio di discriminazione in farmacia. Tornata da un prelievo di sangue allo Ieo di Milano, si è recata in farmacia per ritirare dei farmaci prima della sua seduta di chemioterapia.

Stanca e provata dalla malattia, ha chiesto di poter passare avanti nella fila, un gesto che ha scatenato una reazione inaspettata da parte di un cliente presente.

La reazione inaspettata di un cliente

Nonostante la sua richiesta fosse motivata dalla stanchezza e dalla necessità di ricevere cure, la donna è stata accolta da insulti e aggressività. “Ho cercato di spiegare che ero malata di tumore ed ero molto stanca”, ha raccontato. La sua spiegazione, però, non ha placato l’ira del cliente, che ha continuato a urlare e a mettere in dubbio la sua condizione di salute. Frasi come ‘Se dovevi morire, eri già morta’ hanno amplificato il dolore di una situazione già critica, trasformando un momento di vulnerabilità in un’esperienza umiliante.

Un appello alla comprensione e alla solidarietà

La donna ha sottolineato che, nonostante la sua malattia, non ha mai abusato della sua condizione, e che la richiesta di passare avanti era stata un’eccezione dettata dalla stanchezza. “Chiedevo solo un minimo di comprensione”, ha affermato, evidenziando come la società spesso non riesca a mostrare empatia verso chi vive situazioni di difficoltà. Questo episodio mette in luce la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo alle malattie e alle sfide quotidiane che affrontano le persone malate. La testimonianza di questa donna è un invito a riflettere su come le parole e le azioni possano influenzare profondamente la vita degli altri, specialmente in momenti di fragilità.