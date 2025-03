Il contesto attuale della parità di genere

In un’epoca in cui la lotta per la parità di genere è più che mai attuale, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risuona come un richiamo all’azione collettiva. La consapevolezza che le politiche per la parità non siano solo un vantaggio per le donne, ma un beneficio per l’intera società, è un passo fondamentale verso un futuro più equo. La violenza contro le donne, in tutte le sue forme, rappresenta una piaga inaccettabile che richiede un impegno costante da parte di tutti. Ogni femminicidio e ogni discriminazione non sono solo attacchi individuali, ma ferite inflitte all’intera comunità.

Mobilitazioni e scioperi: un segnale forte

Le iniziative promosse da Non Una Di Meno per l’8 marzo sono un chiaro segnale della determinazione delle donne italiane. Scioperi, cortei e presidi in oltre 60 città evidenziano la necessità di un’azione collettiva per affrontare le ingiustizie e le disuguaglianze. Questo sciopero transfemminista non si limita a rivendicare diritti, ma si oppone anche ai ruoli imposti dal genere, sottolineando l’importanza di visibilizzare il lavoro precario e non riconosciuto. La lotta per la parità di genere è strettamente legata alla lotta per i diritti di tutte le categorie vulnerabili, inclusi migranti e lavoratori precari.

Il ruolo delle donne nella società

Le donne non sono solo vittime di violenza e discriminazione, ma sono anche agenti di cambiamento. Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza del loro ruolo nell’integrazione e nella pace. È fondamentale promuovere una cultura di parità che inizi dalle generazioni più giovani, educando a sradicare stereotipi e pregiudizi. Le politiche familiari inclusive sono essenziali per garantire che le donne non debbano scegliere tra carriera e famiglia. La società nel suo complesso deve riconoscere e valorizzare il contributo delle donne, non solo come lavoratrici, ma come custodi di valori fondamentali per il progresso sociale.