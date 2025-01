Un quadro allarmante delle malattie rare

In Italia, oltre 2 milioni di persone convivono con una “malattia rara”, un fenomeno che colpisce una parte significativa della popolazione. Le malattie rare, che comprendono circa 8000 patologie diverse, presentano una sfida non solo per i pazienti, ma anche per il sistema sanitario e la società nel suo complesso. Solo il 5% di queste malattie è curabile, lasciando un ampio margine di vulnerabilità e incertezze per chi ne è affetto. La vita quotidiana di queste persone è caratterizzata da una lotta costante contro le barriere fisiche e sociali, che spesso rendono difficile l’accesso a cure e supporto.

Le testimonianze di chi vive la realtà delle malattie rare

La storia di Diana, raccontata da sua madre, è emblematica delle sfide affrontate da molti. Diana lotta non solo con la sua condizione, ma anche con le barriere architettoniche che ostacolano la sua mobilità. “Gli ascensori non funzionano e questo rende ogni spostamento un’impresa”, afferma la madre, evidenziando come le infrastrutture inadeguate possano aggravare la situazione di chi già vive una vita difficile. Nonostante le avversità, Diana riesce a mantenere un sorriso, simbolo di resilienza e speranza. La sua storia è solo una delle tante che compongono un mosaico di esperienze di vita che meritano attenzione e rispetto.

La campagna “Uniamo le forze” e la ricerca

In risposta a questa realtà complessa, è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione “Uniamo le forze”, inaugurata al Ministero della Salute in vista della giornata delle malattie rare, che si celebra il 29 febbraio. Questa iniziativa mira a promuovere la ricerca e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che affrontano le persone con malattie rare. La campagna sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, ricercatori e famiglie per migliorare la qualità della vita di chi è colpito da queste patologie. “Ho paura per il suo futuro”, confessa la madre di Diana, esprimendo una preoccupazione condivisa da molte famiglie. Chi si prenderà cura di loro quando non ci saranno più? Questa domanda rimane senza risposta, ma la speranza è che attraverso la ricerca e la sensibilizzazione si possano trovare soluzioni concrete.