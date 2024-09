La madre di Fedez è alla ricerca di "prodotti contraffatti": la sua richiesta suscita dibattiti.

Fedez, il noto rapper italiano, è ancora una volta al centro delle discussioni sui social, mentre sua madre, Annamaria Berrinzaghi, sembra essere alla ricerca di prodotti contraffatti. Il prossimo 17 settembre, il cantante si esibirà per la festa di Santa Maria della Consolazione a Reggio Calabria. È in questa città che sua madre starebbe cercando di comprare prodotti di marche non originali, come suggerito da una storia che ha condiviso su Instagram.

Surfando in rete, emergono due possibili interpretazioni alle azioni di Annamaria: potrebbe essere un messaggio mascherato per un qualcuno o potrebbe realmente essere in cerca di merce falsa. A molti utenti dei social media risulta strano che Annamaria compri marchi falsi quando avrebbe tutte le possibilità di procurarsi prodotti originali. In effetti, nel suo post su Instagram, chiede se qualcuno conosce un posto a Reggio Calabria dove si vendono brand contraffatti. Questa richiesta ha sollevato qualche polemica tra gli internauti, che tentano di capire quale sia il movente dietro a tale domanda.

Questo avviene in un momento tumultuoso per Fedez, che sta difendendo la propria reputazione da attacchi virulenti sulla sua carriera successivamente alla morte di un bambino prima di uno dei suoi spettacoli. L’evento incriminato è avvenuto a Ozieri, in provincia di Sassari, dove un bambino di nove anni, Gioele Putzu, è rimasto schiacciato da una porta da calcio nelle vicinanze del luogo del concerto dell’artista, sollevando un’ondata di dolore e polemiche.

Nonostante la tragica morte del piccolo, Fedez ha deciso di andare avanti con il concerto. Il rapper ha ricevuto un duro colpo emotivo ma, prima ancora di prendere nota del messaggio del padre di Gioele condiviso su Facebook, ha affrontato le critiche iniziali con una serie di storie su Instagram. L’ex partner di Chiara Ferragni ha spiegato che, prima dell’inizio dello spettacolo, aveva richiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto. Successivamente, ha espresso la sua preoccupazione per l’accento mediatico posto sulla tragedia. Durante le ultime ore, è arrivata una lettera dal padre del piccolo che ha perso la vita a Ozieri. Quest’ultimo ha rivelato che, prima dell’incidente, credeva Fedez fosse “un individuo più compassionevole”, considerato che è un padre. Nativi di Olbia, l’uomo e la sua famiglia avevano scelto di viaggiare a Ozieri per assistere al concerto di Fedez, poiché Gioele era un grande ammiratore del rapper. Secondo il padre, Fedez avrebbe potuto “dare forfait per un concerto solo per una notte” per onorare il suo lutto.