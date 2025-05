Emma Marrazzo chiede un impegno concreto per prevenire le morti sul lavoro in Italia.

Un tributo toccante a Luana D’Orazio

La cerimonia di intitolazione di una strada a Luana D’Orazio, avvenuta a Montemurlo, ha rappresentato un momento di grande emozione e riflessione. La madre, Emma Marrazzo, ha espresso il suo dolore e la sua determinazione a combattere per la sicurezza nei luoghi di lavoro. “Ministra, la stimo e l’ammiro, ma è necessario fare di più perché le morti non diminuiscono”, ha affermato, sottolineando l’urgenza di un cambiamento nelle politiche di sicurezza.

Il contesto della tragedia

Luana D’Orazio, una giovane di soli 22 anni, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro, stritolata da un orditore in una ditta di Montemurlo. Questo evento ha scosso profondamente la comunità e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. La sua morte non è stata solo una tragedia personale, ma ha messo in luce un problema sistemico che continua a mietere vittime nel nostro Paese.

Un appello alla responsabilità collettiva

Emma Marrazzo ha ringraziato le istituzioni e le forze dell’ordine per il supporto ricevuto, ma ha anche lanciato un appello accorato affinché si faccia di più per prevenire simili tragedie. “La storia di Luana l’ho gridata al mondo intero”, ha dichiarato, evidenziando che la sua morte non può essere considerata una semplice “morte bianca”. “È una morte che ha tanto sangue, non solo quello di mia figlia, ma anche di me mamma, di mio figlio, del ragazzo, dei cugini”. Queste parole risuonano come un monito per tutti noi: la sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità assoluta.

Il ricordo di Luana e la speranza per il futuro

Emma ha descritto Luana come una persona solare, con un sorriso che illuminava anche gli occhi. “Lei magari lassù starà sorridendo”, ha detto, ma per la sua famiglia rimane solo dolore. La madre ha espresso la sua volontà di continuare a combattere per la sicurezza sul lavoro, non solo per onorare la memoria della figlia, ma anche per proteggere altre vite. La sua battaglia è un esempio di resilienza e determinazione, un invito a tutti noi a non dimenticare l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.