Un gesto di speranza per la Pasqua

In un periodo in cui il mondo sembra essere avvolto da conflitti e divisioni, l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, lancia un messaggio di speranza e giustizia attraverso la musica. In occasione della Santa Pasqua, egli ha deciso di unire le forze con il maestro Enzo Avitabile per creare una preghiera inedita intitolata ‘Perdonaci la pace’. Questo brano, per la prima volta tradotto in napoletano, rappresenta non solo un inno, ma una vera e propria supplica collettiva per la pace.

La forza della musica nella preghiera

La collaborazione tra don Mimmo e Avitabile non è casuale. La musica, come afferma il maestro, diventa un mezzo potente per esprimere sentimenti profondi e universali. “Napoli, con la sua lingua e la sua musica, diventa ancora una volta voce universale, capace di unire radici e futuro, tradizione e profezia”. La preghiera musicale non è solo un momento di riflessione, ma un invito a percorrere insieme la strada della pace, un tema cruciale in un’epoca di incertezze.

Un messaggio che attraversa i confini

Il rito della Lavanda dei piedi, che accompagna la preghiera, rappresenta un gesto simbolico di umiltà e servizio. Questo atto, vissuto accanto alle realtà dell’associazionismo, sottolinea l’importanza di un impegno concreto per la giustizia e la pace. La preghiera e la musica si intrecciano, creando un legame profondo tra le persone e le comunità, unendo le voci di chi sogna un mondo migliore. La canzone e il video saranno disponibili sui canali social della Chiesa di Napoli e di Enzo Avitabile, permettendo a tutti di partecipare a questo messaggio di speranza.