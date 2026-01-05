La Nigeria supera il Mozambico e conquista i quarti di finale della Coppa d'Africa

La nazionale di calcio della Nigeria, nota come Super Aquile, ha dimostrato la propria potenza nel match degli ottavi di finale della Coppa d’Africa, battendo il Mozambico con un netto 4-0. Questo risultato segna un importante passo verso la ricerca del quarto titolo continentale, in un torneo in cui la Nigeria ha già lasciato il segno.

Il match si è svolto a Fes, dove la squadra nigeriana ha mostrato grande determinazione, nonostante le critiche per la loro assenza al recente Mondiale. Con questa vittoria, le Super Aquile si preparano ad affrontare una sfida importante nei quarti di finale contro l’Algeria o la Repubblica Democratica del Congo, che si affronteranno il giorno successivo.

Una vittoria convincente

Il primo gol è arrivato al ventesimo minuto grazie a Ademola Lookman, ex vincitore del premio di calciatore africano dell’anno. Lookman ha aperto le marcature con un bel tiro, e poco dopo ha fornito un assist per il secondo gol di Victor Osimhen, che ha raddoppiato il punteggio al 25′. La prestazione di Osimhen è stata spettacolare, con due gol all’attivo e una grande presenza in campo.

Dettagli della partita

Osimhen, che ha indossato la sua maschera distintiva durante il secondo tempo, ha segnato il suo primo gol dopo un taglio da sinistra di Lookman, portando il risultato sul 3-0 subito dopo l’intervallo. L’attaccante del Napoli ha dimostrato di essere in ottima forma, segnando il secondo gol subito dopo il fischio di inizio del secondo tempo. Infine, il giovane Akor Adams ha chiuso il match con il quarto gol a quindici minuti dalla fine, consolidando una vittoria che ha evidenziato il divario tra le due squadre.

Il cammino della Nigeria nel torneo

La Nigeria ha avuto una fase a gironi solida, ma questa vittoria nei quarti di finale rappresenta un riscatto necessario dopo l’assenza dalla Coppa del Mondo. Allenati da Eric Chelle, i Super Aquile hanno messo in mostra una formazione rinnovata, con diversi giocatori che hanno avuto l’opportunità di dimostrare il loro valore. La squadra ha dimostrato che, nonostante i cambi, la qualità del gioco rimane alta.

Un test per il futuro

La prossima sfida contro l’Algeria o la Repubblica Democratica del Congo rappresenterà un test cruciale. La Nigeria avrà l’opportunità di vendicare la sconfitta subita ai rigori contro i Leopards durante le qualificazioni mondiali. La squadra sembra determinata a non ripetere gli errori del passato e a dimostrare il proprio valore nel continente.

La vittoria della Nigeria contro il Mozambico è stata un chiaro segnale delle loro ambizioni nella competizione. Con giocatori come Lookman e Osimhen in forma smagliante, le speranze di conquistare la Coppa d’Africa sono più vive che mai. Il cammino della Nigeria continua, e il prossimo incontro sarà fondamentale per il loro sogno di riconquista del titolo.