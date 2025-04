Il nuovo codice Ateco e la sua importanza

Dal gennaio 2024, l’Istat ha introdotto una nuova classificazione delle attività economiche, che include anche la prostituzione e i servizi di escort. Questo cambiamento è significativo non solo per la categorizzazione delle attività, ma anche per la comprensione del valore economico di un settore spesso trascurato. Il codice 96.99.92, che si riferisce ai “Servizi di incontro ed eventi simili”, abbraccia una vasta gamma di attività, dalle agenzie matrimoniali ai servizi sessuali, fino alla gestione di locali di prostituzione.

Un settore in crescita

Secondo l’ultimo rapporto dell’Istat sull'”Economia non osservata”, il settore della prostituzione in Italia ha un valore di mercato di circa 4,7 miliardi di euro. Questo dato rappresenta una crescita del 4% rispetto all’anno precedente, evidenziando come, nonostante le controversie etiche e legali, l’attività di prostituzione contribuisca in modo significativo all’economia nazionale. Il valore aggiunto generato da questo settore è stimato in 4 miliardi di euro, con un incremento del 4,3%, un chiaro indicativo della sua rilevanza economica.

Il codice Ateco: uno strumento fondamentale

Il codice Ateco, un sistema di classificazione delle attività economiche, è essenziale per vari scopi, tra cui la registrazione delle imprese e la gestione fiscale. Derivato dalla classificazione europea Nace, il codice Ateco è strutturato in modo gerarchico, consentendo una categorizzazione dettagliata delle attività. Con l’introduzione del codice per la prostituzione, l’Istat non solo riconosce ufficialmente questo settore, ma fornisce anche un quadro più chiaro per analisi statistiche e politiche pubbliche. Questo cambiamento potrebbe portare a una maggiore regolamentazione e a una migliore comprensione delle dinamiche di mercato legate a queste attività.