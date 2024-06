Con la rivoluzione che Pier Silvio Berlusconi ha apportato a Mediaset, molti degli opinionisti cari a Barbara D’Urso si sono ritrovati senza lavoro o con le ospitate ridotte all’osso. Tra loro c’è Raffaello Tonon, che si è reinventato cameriere.

Raffaello Tonon, dalla tv al ristorante: fa il cameriere

La carriera di Raffaello Tonon in televisione è iniziata tanti anni fa. Nel suo curriculum ci sono partecipazioni a programmi importanti, come: Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica, La Fattoria, Pomeriggio 5, Mattino 5 e Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, è stato opinionista di gran parte delle trasmissioni Mediaset, ma con la rivoluzione apportata da Berlusconi gli ingaggi si sono ridotti all’osso. Così, pur partecipando qualche volta a Mattino 5 e Mattino 4, Tonon si è reinventato cameriere.

Dove lavora Raffaello Tonon?

Raffaello fa il cameriere in un ristorante che si trova in Romagna. Nelle ultime ore, a parlare della sua nuova vita è stato Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social. L’esperto di gossip ha dichiarato:

“Complimenti. Opioninista tv e concorrente del GF Vip. Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere. Passerò a trovarti questa è la gente che mi piace, chi rimane con i piedi per terra. Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Infatti ha servito una coppia di mie follower. Non l’avrei immaginato perché non lo fa più nessuno. Ormai basta una mezza ospitata in tv che poi si credono chissà chi e si inventano cavolate per fare cose. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà. Va a dare una mano spesso in questo locale“.

Perché Raffaello Tonon fa il cameriere?

A febbraio 2024 è stato lo stesso Raffaello Tonon a parlare del suo lavoro da cameriere. Via Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae con alcuni clienti e ha scritto: