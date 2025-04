Un evento che unisce istituzioni e cittadini in nome della legalità e della sicurezza

Una giornata di celebrazione e riconoscimento

Oggi, la Polizia di Stato celebra il suo 173° anniversario con una cerimonia solenne che avrà luogo a Piazza del Popolo, a partire dalle ore 11. Questo evento non è solo un momento di commemorazione, ma anche un’importante occasione per riflettere sul ruolo cruciale che la Polizia ha svolto nella storia del nostro Paese. Durante la cerimonia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, conferirà la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato. Questo riconoscimento è dedicato a tutti gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza che, tra il 1943 e il 1945, si opposero al regime di occupazione e alla legislazione razziale, dimostrando un coraggio e un senso del dovere straordinari.

Le autorità presenti e il significato della cerimonia

Alla cerimonia parteciperanno le più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. La presenza di queste figure istituzionali sottolinea l’importanza della Polizia di Stato nel mantenimento della legalità e della sicurezza nel nostro Paese. La cerimonia rappresenta un momento di unità e di riconoscimento del lavoro svolto dagli agenti, che ogni giorno si impegnano per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il Villaggio della Legalità: un ponte tra Polizia e cittadini

In concomitanza con le celebrazioni, dal 11 al 13 aprile, Piazza del Popolo ospiterà il Villaggio della Legalità, un’iniziativa che mira a avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato. Questo evento offrirà un ricco programma di conferenze, dimostrazioni e incontri, con un’attenzione particolare ai giovani e alla prevenzione. Il Villaggio rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di interagire con le diverse articolazioni della Polizia, comprendere meglio il loro lavoro e partecipare attivamente alla promozione della legalità. La Rai sarà media partner dell’evento, trasmettendo in diretta la cerimonia nazionale su Rai 1 a partire dalle ore 10.50.