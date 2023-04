La prof Usa licenziata per la foto del David Michelangelo fa visita a Firenze

Cosa ha detto la prof Usa licenziata dopo che ha fatto visita a Firenze: "In quella lezione non c'era niente di sbagliato"

Qualche settimana fa era stata accusata di “pornografia” per aver voluto condurre i suoi studenti in un viaggio viruale alla ricerca della bellezza e della cultura ed oggi la prof Usa licenziata per la foto del David di Michelangelo fa visita a Firenze. Dai media si apprende che la preside Hope Carrasquilla è stata ricevuta dal sindaco della città gigliata Dario Nardella ed ha parlato con i giornalisti della sua vicenda e di quello che lei si augura.

La prof Usa licenziata visita Firenze

Ha detto Carrasquilla a margine di una apposita conferenza stampa: “Spero che l’insegnamento dell’arte rinascimentale non sia più un problema per nessuno” L’insegnante, ed ex preside della Tallahassee Classical School della Florida era stata infatti licenziata dalla scuola dopo aver mostrato, durante una lezione di storia dell’arte, il David di Michelangelo, definito da alcuni genitori un soggetto non adatto ai loro figli perché nudo.

“Non c’era niente di sbagliato in quella lezione”

La Carrasquilla si trova a Firenze e ha spiegato: “Spero di mostrare a più persone l’educazione classica e di metterla in evidenza, quindi voglio che da ciò che è successo venga fuori sicuramente qualcosa di buono. E in chiosa: “Non c’era niente di sbagliato nella lezione: non l’ho spiegata io, ero la preside, l’insegnante di arte ha spiegato la lezione: ed è stata una lezione bellissima”.